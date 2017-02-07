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Жизнь в Мурманске


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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Специалисты Инженерно-технической фирмы совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 09:00

Специалисты Инженерно-технической фирмы совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Специалисты ООО «ИТФ» совместно с сотрудниками Налоговой инспекции проводят семинары.

Цель мероприятия - предоставить полную информацию об изменениях в законодательстве, которые уже вступили в силу и ожидают нас в дальнейшем.

«ОФД. Опыт внедрения и решения проблем с ККТ. Закон 54-ФЗ».

09.02.2017 - г. Оленегорск (в 11.00 в помещении ИФНС г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55)

14.02.2017 - г. Североморск (в 15.00 в помещении ИФНС г. Североморск, ул. Сгибнева, д. 13)

15.02.2017 - г. Заполярный (в 14.00 в ДК «Октябрь» г. Заполярный, пер. Стрельцова, д. 1а)

21.02.2017 - г. Мурманск (в 11.00 в Отеле "МЕРИДИАН», ул. Воровского, д. 5/23, 4 этаж, зал 1)

02.03.2017 - г. Кандалакша (в 11.00 в помещении ИФНС г. Кандалакша, ул. Горького, д. 17)

Участие в Семинарах БЕСПЛАТНОЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация через e-mail: seminar@itfirm.ru (необходимо написать название компании, город, ФИО и телефоны всех участников; в ответ вам придёт письмо с порядковым номером для быстрой регистрации при входе).

Специалисты ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА» («ИТФ») ответят на вопросы, связанные с практической реализацией 54-ФЗ. Будет представлено новое кассовое оборудование.

Реформа 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных карт» предусматривает ряд существенных изменений в работе кассовой техники:

- Новые требования к кассовому оборудованию;

- Отмена обязательного обслуживания в ЦТО;

- Упрощение процесса регистрации ККТ;

- Передача фискальных данных в ФНС через интернет;

- Расширение списка обязанных применять ККТ.

У Вас будет возможность получить ответы на вопросы:

- Что такое ОФД, кто придумал и для какой цели?

- Кто попадает под действие закона?

- Как будет реализован законопроект на практике?

- Как будут передаваться данные между устройствами и серверами налоговой?

- Сроки введения законопроекта. Сколько времени можно будет продавать по старой схеме? Когда вступит в силу смешанный вариант и когда нужно обязательно перейти на новый формат?

- Что станет с существующим рынком ККТ и почему многое придется поменять?

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