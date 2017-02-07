Специалисты Инженерно-технической фирмы совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Специалисты ООО «ИТФ» совместно с сотрудниками Налоговой инспекции проводят семинары.
Цель мероприятия - предоставить полную информацию об изменениях в законодательстве, которые уже вступили в силу и ожидают нас в дальнейшем.
«ОФД. Опыт внедрения и решения проблем с ККТ. Закон 54-ФЗ».
09.02.2017 - г. Оленегорск (в 11.00 в помещении ИФНС г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55)
14.02.2017 - г. Североморск (в 15.00 в помещении ИФНС г. Североморск, ул. Сгибнева, д. 13)
15.02.2017 - г. Заполярный (в 14.00 в ДК «Октябрь» г. Заполярный, пер. Стрельцова, д. 1а)
21.02.2017 - г. Мурманск (в 11.00 в Отеле "МЕРИДИАН», ул. Воровского, д. 5/23, 4 этаж, зал 1)
02.03.2017 - г. Кандалакша (в 11.00 в помещении ИФНС г. Кандалакша, ул. Горького, д. 17)
Участие в Семинарах БЕСПЛАТНОЕ!
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация через e-mail: seminar@itfirm.ru (необходимо написать название компании, город, ФИО и телефоны всех участников; в ответ вам придёт письмо с порядковым номером для быстрой регистрации при входе).
Специалисты ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА» («ИТФ») ответят на вопросы, связанные с практической реализацией 54-ФЗ. Будет представлено новое кассовое оборудование.
Реформа 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных карт» предусматривает ряд существенных изменений в работе кассовой техники:
- Новые требования к кассовому оборудованию;
- Отмена обязательного обслуживания в ЦТО;
- Упрощение процесса регистрации ККТ;
- Передача фискальных данных в ФНС через интернет;
- Расширение списка обязанных применять ККТ.
У Вас будет возможность получить ответы на вопросы:
- Что такое ОФД, кто придумал и для какой цели?
- Кто попадает под действие закона?
- Как будет реализован законопроект на практике?
- Как будут передаваться данные между устройствами и серверами налоговой?
- Сроки введения законопроекта. Сколько времени можно будет продавать по старой схеме? Когда вступит в силу смешанный вариант и когда нужно обязательно перейти на новый формат?
- Что станет с существующим рынком ККТ и почему многое придется поменять?