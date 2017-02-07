РОССИЯ/8 февраля/БИ-ПОРТ – Вчера, 7 февраля, вступил в силу закон о декриминализации побоев в семье. Президент России подписал документ, который переводит побои в отношении близких родственников в категорию административных правонарушений. Побои подобного рода наказываются штрафом от пяти до 30 тысяч рублей, арестом до 15 суток или исправительными работами. При повторном нарушении в течение года предусмотрено уголовное преследование и наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.
Напомним, законопроект был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.
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