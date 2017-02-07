Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»

08 Февраля 2017 года, 10:56

Питер зовёт! – 18 февраля 2017г c 15.00 до 19.00 в клубе «Ледокол» (г. Мурманск, ул.Книповича, д.17) состоится ярмарка новостроек «Горизонт возможностей»!

«Горизонт возможностей» - традиционное мероприятие, популярное у жителей северо-запада, планирующих выгодно приобрести недвижимость в Северной столице, Ленинградской области и других регионах Российской Федерации.

Февральская ярмарка организована в форме семинара, в программе: медиа-презентации, доклады, консультации от ведущих специалистов и экспертов в сфере недвижимости. Участники ярмарки имеют уникальную возможность в режиме реального времени решить вопросы ипотечного кредитования, распланировать вместе со специалистом этапы покупки недвижимости (от первичной консультации до окончательного приобретения жилья), а также клиенты смогут забронировать квартиру напрямую от застройщика.

Специальный гость «Горизонта возможностей» - компания SETL CITY: один из лидеров рынка строящегося жилья Северо-Запада по объемам строительства. Компания работает на рынке более двадцати лет и входит в финансово-промышленный холдинг SETL GROUP – крупнейшее инвестиционно-строительное объединение России. Жилые комплексы SETL CITY отличаются индивидуальной концепцией, оригинальным и стильным архитектурным решением. Европейский подход к разработке каждого объекта, высокие стандарты строительства, благоустройства, отделки, которые применяет девелопер в своих проектах, стали знаком качества компании. Обладатель золотого знака «Надежный застройщик-2016», многократный победитель профессиональных и общественных конкурсов.

Также на ярмарке будут присутствовать специалисты группы компаний «ЦДС» - это одна из крупнейших строительных организаций Северо-Западного региона, входящая в тройку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом сегменте «ЦДС» успешно работает уже около 17 лет, и в её послужном списке более 50 реализованных проектов. Важно знать, что группа компаний «ЦДС» - это более 20 строящихся объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, возможность купить квартиру в городе на Неве, не выезжая из родного города, плюс эксклюзивные специальные предложения для посетителей ярмарки новостроек!

18 февраля специалисты компании «NAVIS» представят концепцию «Европейские пригороды», которая включает в себя абсолютно новый формат малоэтажного жилья в пригородах Санкт-Петербурга. Также «NAVIS» предложит вариант ипотечного кредита без первоначального взноса.

Дебютант ярмарки новостроек, застройщик из Воронежа компания «ВЫБОР», презентует новые жилищные комплексы, а также проинформирует о возможности получения скидок на квартиры в размере до 700 тысяч рублей.

«Горизонт возможностей» откроет старт продаж домов в Мурманском коттеджном посёлке «Лапландия» по цене однокомнатной квартиры, специалисты расскажут об акциях и спецпредложениях, касающихся частной недвижимости недалеко от столицы Заполярья.

Ведущий партнёр ярмарки ПАО «Сбербанк» представит обзор аккредитованных объектов, специалисты банков индивидуально проконсультируют посетителей, рассчитают ежемесячные платежи и соберут он-лайн заявки на ипотеку.

Сотрудники компании «Новостройки Петербурга» расскажут о новых перспективных проектах, помогут с оформлением дистанционного договора и подбором ипотечных программ.

«Горизонт возможностей» становится все популярнее – по самым скромным подсчётам каждую ярмарку новостроек посещает около двух сотен потенциальных собственников жилья. Тематические выступления и беседы ведутся в непринужденной обстановке, за чашкой кофе – европейский уровень консультаций по вопросам недвижимости.

Подать заявку на участие и получить скидку на квартиру можно зарегистрировавшись на официальном сайте «Горизонт Возможностей», либо позвонив по телефону 8-800-25-076-25.