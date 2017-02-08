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08 Февраля 2017 года, 11:28

Минэкономразвития: мурмачане довольны качеством дорог и услуг ЖКХ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство экономического развития Мурманской области провело опрос населения региона об уровне удовлетворенности качеством дорог, транспортным обслуживанием и жилищно-коммунальными услугами.

В 2016 году в опросе приняло участие 533 человека (менее 1% населения региона), в том числе 164 жителя Мурманска и 185 жителей Североморска. Отмечается, что в 2015 году участников было почти в два раза больше — 990. Существенно снизилось число респондентов из Мончегорска (302 в 2015 году и 22 в 2016 году) и ЗАТО Александровск (171 в 2015 году и 24 в 2016).

По результатам опроса 79,8% респондентов оказались довольны тем, как в муниципальных образованиях области организовано транспортное обслуживание. Качеством автомобильных дорог в населенных пунктах Мурманской области довольны 59,6% опрошенных.

Что касается жилищно-коммунальных услуг, ими удовлетворены 77,3% респондентов. В частности, большинство опрошенных довольны качеством газо- и водоснабжения.

Результаты опроса были рассмотрены на заседании комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

«В связи с незначительным числом жителей, принявших участие в анкетировании, данные опроса не могут быть оценены как репрезентативные», - сообщают в региональном Минэкономразвития.

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  • Эти все 164 жителя Мурманска в Желтом доме сидят, поэтому и довольны? Что за профанация... Постыдились бы эту информацию публиковать, чтобы людей не раздражать, особенно после бардака с 2-месячной уборкой улиц
  • вот так и засомневаешься в компетентности специалистов Минэкономразвития (народ за дураков не держите!)
  • а вам не приходило в голову, что эта информация здесь опубликована специально, чтобы раздражать, нет?
  • Как докладная руководителю попала в прессу?
  • Да однозначно!!! Обама эту новость озвучил, ему скучно сейчас жешь .....
  • Не защищаю Минэк, но дороги у нас и действительно не самые плохие, в центральной части страны хуже будут, трасса до Питера вообще практически идеальна. Опрос проводился еще до снегопадов, а то бы результаты были хуже конечно. По поводу ЖКХ, у нас в доме ТСЖ, очень доволен работой председателя, не без ошибок конечно, но в целом очень достойно управляет. Вот такие как я и попали в выборку при опросе.
 
 
 
 
 
 
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