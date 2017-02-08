Минэкономразвития: мурмачане довольны качеством дорог и услуг ЖКХ

08 Февраля 2017 года, 11:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство экономического развития Мурманской области провело опрос населения региона об уровне удовлетворенности качеством дорог, транспортным обслуживанием и жилищно-коммунальными услугами.

В 2016 году в опросе приняло участие 533 человека (менее 1% населения региона), в том числе 164 жителя Мурманска и 185 жителей Североморска. Отмечается, что в 2015 году участников было почти в два раза больше — 990. Существенно снизилось число респондентов из Мончегорска (302 в 2015 году и 22 в 2016 году) и ЗАТО Александровск (171 в 2015 году и 24 в 2016).

По результатам опроса 79,8% респондентов оказались довольны тем, как в муниципальных образованиях области организовано транспортное обслуживание. Качеством автомобильных дорог в населенных пунктах Мурманской области довольны 59,6% опрошенных.

Что касается жилищно-коммунальных услуг, ими удовлетворены 77,3% респондентов. В частности, большинство опрошенных довольны качеством газо- и водоснабжения.

Результаты опроса были рассмотрены на заседании комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

«В связи с незначительным числом жителей, принявших участие в анкетировании, данные опроса не могут быть оценены как репрезентативные», - сообщают в региональном Минэкономразвития.