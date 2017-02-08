Ледокол «Новороссийск» выполнил ледокольную проводку теплохода «Клавдия Еланская» к архипелагу Земля Франца-Иосифа

08 Февраля 2017 года, 11:42

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Находящийся в оперативном управлении Мурманского филиала ледокол «Новороссийск» 5 февраля благополучно достиг острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Переход ледокола к берегам острова, который одновременно обеспечивал ледокольную проводку пассажирского судна «Клавдия Еланская», занял четверо суток. Об этом сообщили в пресс-службе Росморпорта.

В соответствии с рейсовым заданием пассажирским судном выполнена перевозка и безопасная высадка на берег более 200 пассажиров. На борту ледокола в пункт назначения одновременно доставлено свыше 160 тонн грузов, которые с помощью имеющегося на борту подъемного крана грузоподъемностью 26 тонн успешно выгружены на ледовый припай.

По завершении погрузочно-разгрузочных работ ледокол «Новороссийск» вместе с судном «Клавдия Еланская», в свою очередь забравшим пассажиров с острова, 6 февраля направились обратно в морской порт Мурманск.

После возвращения ледокола и пополнения своих запасов топливом и снабжением в морском порту, он выполнит очередную ледокольную проводку судов к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. В этот раз он будет сопровождать танкер «Варзуга» с грузом топлива на борту.