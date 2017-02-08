Ресурсоснабжением Африканды-2 займется ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

08 Февраля 2017 года, 12:05

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Администрация города Полярные Зори с «АтомТеплоЭлектроСеть» и МУП «Энергия» готовят план совместных мероприятий по реализации соглашений о вхождении ООО «АТЭС» в Африканду.

«Принципиальные договоренности достигнуты. Передача функций будет поэтапной, но все стороны заинтересованы не растягивать процесс, а завершить его в кратчайшие сроки», – сообщил глава муниципалитета Максим Пухов.

В перспективе обсуждается вопрос модернизации тепло и водоснабжающего комплекса в населённом пункте.

«Переход ЖКХ Африканды под крыло ООО «АТЭС» позволит стабилизировать ситуацию в сфере ресурсоснабжения поселка», – отмечают в администрации.