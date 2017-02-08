Пассажиры самолета, который не может вылететь из Мурманска в Москву, были доставлены в столицу другими рейсами

08 Февраля 2017 года, 12:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Пассажиры рейса компании «Аэрофлот», который должен был вылететь из аэропорта «Мурманск» вчера в 18:45, были доставлены в столицу другими рейсами.

«У самолета возникли технические неполадки, которые устраняются в настоящее время. Пассажиры, которые должны были вылететь на нем, отправлены в Москву ночными и утренними рейсами. Обслуживание ведется в соответствии с федеральными нормами и внутренними правилами авиакомпании», – рассказал «Би-порту» пресс-секретарь «Аэрофлота» Никита Фёдоров.

Ранее сообщалось, что рейс СУ 1775 будет осуществлен в 12:00. Теперь примерное время вылета – 15:00.