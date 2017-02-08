Региональное отделение Фонда мира определило план работы на 2017 год

08 Февраля 2017 года, 12:54

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске подвели итоги работы регионального отделения «Российского Фонда Мира». В заседании, в рамках которого также были определены планы работы на ближайшую перспективу, приняли участие члены правления Фонда.

Председатель Фонда Виктор Сайгин предложил прояснить ситуацию с воинским захоронением рядом с бывшим аэродромом в поселке Сафоново. Эта идея была поддержана участниками заседания. В частности была обозначена необходимость уточнить статус воинского захоронения, сведения о покоящихся там, а также наметить план благоустройства. Эти задачи должны быть выполнены в 2017 году.

Продолжится в этом году сбор сведений для второго тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий».

«В конце 2015 года между Фондом мира и нашей организацией было заключено соглашение о сотрудничестве, – рассказала заместитель председателя Российского Красного Креста в Мурманской области Ирина Смирнова. – В центре города были оборудовано помещение для организации волонтерского центра по выдаче одежды. За прошлый год в волонтерский центр обратилось более 800 нуждающихся».

Турнир по греко-римской памяти Рифа Гайнанова, который проходит под эгидой Фонда мира в Геленджике, включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. Об этом в ходе заседания сообщил председатель правления фонда Виктор Сайгин. Мурманская область является постоянным участником данного турнира.