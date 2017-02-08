Госдума во втором чтении одобрила бессрочное продление бесплатной приватизации жилья

08 Февраля 2017 года, 13:16

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – На сегодняшнем заседании Государственной думы во втором чтении была принята поправка о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья.

Ранее проектом предлагалось продлить приватизацию до 2020 года для отдельных категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот. Сама бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России первого марта 2017 года.

«В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициативу, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением первого марта, как это было запланировано», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев одной из социальных сетей.