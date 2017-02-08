Среди похищенных в Нигерии моряков может находиться мурманчанин

08 Февраля 2017 года, 13:29

МИР/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Семь российских моряков похищены с судна в водах Нигерии, об этом сообщило посольство России в Нигерии. Сейчас дипломаты обращаются к властям за помощью в установлении местонахождения похищенных россиян.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно «BBC Caribbean». С борта подвергшегося пиратскому нападению судна «BBC Caribbean» похищены семь граждан России и гражданин Украины», - говорится в твиттере посольства.

По сообщениям СМИ, вооруженные пираты на моторной лодке напали на грузовое судно «BBC Caribbean» в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.

По неподтвержденной информации в числе похищенных россиян мог оказаться житель Мурманска Сергей Гусаров.

Напомним, что в прошлом году в плен к пиратам попал ещё один моряк из Мурманска. Тогда мурманчанина удалось спасти.

Фото: ShipSpotting.com