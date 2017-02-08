Оленегорский ГОК подвел итоги минувшего года

08 Февраля 2017 года, 13:40

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» за 2016 год выполнил производственную программу в полном объеме. Коллектив комбината добыл около 18,2 млн кубометров горной массы, произвел и отгрузил Череповецкому меткомбинату 4,1 млн тонн концентрата.

«Впервые за всю историю работы предприятия коллективу удалось существенно улучшить качество выпускаемой продукции, - подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора АО «Олкон» Алексей Щербаков. - В частности, мы повысили содержание железа в концентрате с 65,7% до 66,4%, что положительным образом сказалось на экономических показателях всей компании «Северсталь».

Оленегорский горно-обогатительный комбинат, выполняя производственные планы, планомерно снижал затраты, внедряя более эффективные технологии и организационные мероприятия. Так, горному управлению удалось увеличить «ходимость» крупногабаритных шин на 2,9 тыс. км, а дробильно-обогатительная фабрика за счет работы на новом сушильном отделении концентрата существенно сократила расход мазута и электроэнергии.

Инвестиционная программа «Олкона» в минувшем году составила около 1 млрд 67 млн рублей. На эти средства предприятие не только заменило устаревшие фонды, но и расширило парк техники. «Мы закупили два самосвала и два бульдозера, что позволило нам увеличить объемы вскрыши на Комсомольском карьере. Также в минувшем году мы завершили один из крупнейших инвестиционных проектов комбината за последние годы – строительство нового сушильного отделения концентрата», - отметил Алексей Щербаков.