В Мурманске ищут подростка, сбежавшего из детдома

08 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСК /8 февраля/БИ-ПОРТ – В Мурманске четвертого февраля из детского дома «Ровесник» ушел 16-летний Спартак Зайцев. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост подростка около 170 см, телосложение худощавое, глаза ярко-голубые, волосы темно-русые, короткие. Был одет в синюю парку, черную шапку с белой надписью и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 8(8152)40-60-10, 02 или 102, также можно обратиться в отряд ППД «МурманСпас» по телефону 89113117020.

Подросток неоднократно сбегал из учреждения, в августе 2016 года его разыскивали более двух недель.