Запрет абортов обсудили в Мурманской области

СЕВЕРОМОРСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - 7 февраля в североморском Духовно-просветительском центре состоялась организационная встреча, посвященная теме защиты жизни детей до рождения и вопросу дальнейшего сбора за запрет абортов. Открыл встречу епископ Североморский и Умбский Митрофан.
Владыка озвучил приоритетные моменты работы, подчеркнул её важность и необходимость деликатного подхода. После выступления владыки состоялся обмен мнениями по проблеме прерывания беременности, обсуждение и планирование ближайших мероприятий.