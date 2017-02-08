Очередное заседание Правительства Мурманской области пройдет 10 февраля

08 Февраля 2017 года, 14:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — 10 февраля состоится очередное заседание Правительства Мурманской области.

В повестку заседания вошли вопросы внесения изменений в акты, регулирующие порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также в порядок формирования и ежегодного обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры региона.

Кроме того, и.о. главы регионального Минстроя отчитаются о результатах выполнения в 2016 году плана-графика реализации мероприятий государственных программ, предусматривающих бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, глава Минэкономразвития область — о результатах деятельности ведомства, а представители администрации ЗАТО Североморск — о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе.

Еще одним пунктом повестки станут результаты выполнения указа Президента России о мероприятиях по реализации государственной социальной политики за период 2015-2016 годов в части увеличения количества выставочных проектов, осуществляемых на территории Мурманской области.