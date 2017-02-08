Ледокол «Капитан Драницын», зимующий на Чукотке, получил электроэнергию от Чаунской ТЭЦ

08 Февраля 2017 года, 14:52

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Ледокол «Капитан Драницын», который в настоящий момент зимует в Чукотском автономном округе, получил электроэнергию от Чаунской ТЭЦ. Электроснабжение судна осуществляется от централизованных источников.

По словам гендиректора «Чукотэнерго» Андрея Кузнецова, ледокол был подключен к береговым сетям седьмого февраля в 20:00. Сегодня специалисты начнут работы по подключению электроэнергии от ТЭЦ судна «Синегорск».

«ТЭЦ хватит мощности, чтобы бесперебойно питать корабли. Например, «Капитан Драницын» запросил 300 кВт, а сухогруз «Синегорск» – до 200 кВт», – сообщил Кузнецов.

В администрации уточнили, что помимо электроснабжения, окружное правительство контролирует вопрос обеспечения моряков водой и продовольствием.

Ледокол «Адмирал Макаров» единственный из каравана застрявших на Чукотке судов, ушел по направлению к Берингову морю. Сейчас он встал на временный рейд в бухте Провидения.

Напомним, караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», прибыл в Певек в начале января. «Ломоносов» должна заменить постоянную Билибинскую АЭС, вывод которой из эксплуатации запланирован на 2021 год.