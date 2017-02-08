Филиал МТС в Мурманской области возглавила Оксана Терехова

08 Февраля 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - ПАО «МТС» объявляет о назначении Оксаны Тереховой на должность директора филиала в Мурманской области.

Оксана Терехова будет осуществлять общее руководство филиалом МТС в Мурманской области и отвечать за реализацию стратегии компании в регионе. Приоритетными направлениями деятельности Оксаны Тереховой станут дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры и строительство сетей передачи данных, в том числе в удаленных населенных пунктах и на промышленных территориях, вывод на региональный рынок новых продуктов компании, а также усовершенствование обслуживания абонентов.

«МТС в Мурманской области занимает уверенные позиции и стабильно наращивает свою базу, предлагая абонентам выгодные тарифные решения, современные сервисы связи как для массового, так и для корпоративного рынка. Абоненты МТС на Кольском полуострове традиционно являются активными пользователями услуг связи, в том числе и мобильного интернета, и мы стремимся обеспечивать соответствующий их ожиданиям уровень телекоммуникационных сервисов. Уверен, что колоссальный опыт в телекоммуникациях, которым обладает Оксана, позволит нам продолжить эффективно развивать бизнес в Мурманской области», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Армен Аветисян.

Олег Низомиддинов, возглавлявший ранее филиал МТС в Мурманской области, занял позицию директора филиала МТС в Красноярском крае.

Биография Оксаны Тереховой

Оксана Терехова окончила в 1992 году Красноярский государственный университет по специальности «Международные экономические отношения», а в 2001 году Президентскую программу подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент». В телекоммуникационной отрасли Оксана Терехова работает с 1997 года, пройдя путь от начальника отдела продаж и обслуживания «СибЧелендж» (г. Красноярск) до директора департамента офисных продаж и обслуживания филиала «МТС Сибирь». С 2008 по 2012 год работала в компании «ВымпелКом» в должности директора по продажам в сегменте малого и среднего бизнеса макрорегиона «Сибирь». С 2012 по 2013 год Оксана Терехова возглавляла сибирский филиал «Фирмы «АйТи. Информационные технологии» (системная интеграция). В сентябре 2013 года вернулась в МТС на должность директора филиала в Норильске и Таймырском муниципальном районе.