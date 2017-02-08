ЗАТО Заозёрск может получить статус моногорода

08 Февраля 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Глава администрации ЗАТО Заозёрск Валерий Урошлев предложил присвоить Заозёрску статус моногорода. Инициативу глава администрации уже обсудил с депутатами Мурманской областной Думы.

«По сути, Заозёрск уже сейчас является моногородом, у нас одно градообразующее предприятие — воинская часть», - рассказал «Би-порту» Урошлев.

Он также отметил, что областные депутаты с пониманием отнеслись к инициативе, сейчас вопрос будет прорабатываться. По словам Урошлева, статус моногорода позволит областным ЗАТО принимать участие в программах, в том числе распределяющих средства из федерального бюджета.