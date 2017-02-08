С начала года цены в России выросли на 0,7%

08 Февраля 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 31 января по 6 февраля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,7%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, говядину, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель – на 0,2-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1%, яйца куриные – на 0,9%, свинина – на 0,4%, куры и крупа гречневая – на 0,3%, масло подсолнечное – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук –1,6%, картофель – 1,2%, свежие помидоры – 1,1%, капусту белокочанную – 0,8%, морковь – 0,6%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,9%.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.