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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » С начала года цены в России выросли на 0,7%
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 16:15

С начала года цены в России выросли на 0,7%


РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 31 января по 6 февраля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,7%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, говядину, рыбу мороженую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель – на 0,2-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1%, яйца куриные – на 0,9%, свинина – на 0,4%, куры и крупа гречневая – на 0,3%, масло подсолнечное – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук –1,6%, картофель – 1,2%, свежие помидоры – 1,1%, капусту белокочанную – 0,8%, морковь – 0,6%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,9%.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,2%, дизельное топливо – на 0,1%.

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