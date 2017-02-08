Марина Ковтун совершила рабочую поездку в Ковдор

08 Февраля 2017 года, 16:30

КОВДОР/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Сегодня губернатор Марина Ковтун посетила с рабочей поездкой Ковдор.

В рамках поездки губернатор встретилась с и.о. главы Ковдорского района Романом Дурягиным, познакомилась с новым исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК» Александром Горшковым, а также посетила ресурсный центр школы №1 и Ковдорский политехнический колледж.

«Ковдор - это моногород. Преимущество в том, что предприятие имеет огромную ресурсную базу, и она будет разрабатываться по меньшей мере век. А проблема в том, что моногород - вещь непопулярная. На федеральном уровне есть программа поддержки моногородов, Ковдор ими будет пользоваться, но здесь, безусловно, нужна инициатива местных властей. А муниципальная власть здесь хорошая, они знают, как работать. Есть и поддержка компании, новый директор - очень активный человек», - отметила Марина Ковтун.