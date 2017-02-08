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Главная » НОВОСТИ » Союз «Северные промышленники и предприниматели» получил грант «Норникеля»
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 19:00

Союз «Северные промышленники и предприниматели» получил грант «Норникеля»


РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — 7 февраля во Дворце культуры Норильска состоялась церемония награждения победителей конкурса социальных проектов, проводимого в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Победителями стали 62 проекта от 52 организаций Норильска и Таймыра. Всего было подано 262 заявки, общая сумма грантовой поддержки – 55,33 млн руб. Проекты будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года.

В этом году победителями конкурса стали два проекта Союза «Северные промышленники и предприниматели», сообщают в пресс-службе организации. Проекты направлены на улучшение социальной среды и инфраструктуры путем развития социального предпринимательства и формирования экологической культуры потребления через вовлечение жильцов в процессы благоустройства и управления многоквартирными домами. На их реализацию Союз получит в общей сложности 1 млн руб.

Проект «Деловой Клуб социальных предпринимателей Арктики» является логическим продолжением Бизнес-инкубатора, который успешно реализуется в Норильске и на Таймыре с 2015 года с финансовой поддержкой Компании «Норникель». Союз также является грантооператором средств, выделяемых «Норникелем» на поддержку социальных предпринимателей. Этот проект компания реализует и в Мурманской области.

Стартующий в марте Деловой клуб социальных предпринимателей станет местом неформальных встреч для НКО, ведущих предпринимательскую деятельность, социальных предпринимателей и участников социальных стартапов. Цель создания клуба — решать вопросы продвижения социального предпринимательства, популяризации и тиражирования наиболее востребованных социальных проектов, объединения в сообщество людей, вовлеченных в бизнес, их обучения и поддержки.

Конкурс социальных проектов является ключевым компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года конкурс проводится среди НКО, государственных и муниципальных учреждений с целью поддержки общественных инициатив и создания условий для устойчивого развития регионов присутствия компании, в том числе в Мурманской области. В прошлом году на участие в конкурсе поступило 385 заявок, грантовую поддержку в объеме почти 92 млн. руб. получили 95 общественно-полезных инициатив из Норильска и Таймырского района, а также Мурманска, Мончегорска и Печенгского района.

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