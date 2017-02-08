Закупки Минфином валюты не вызвали снижения курса рубля

08 Февраля 2017 года, 19:34

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Закупки валюты в резервы вопреки ожиданиям экономистов не вызвали снижения курса рубля, сообщают «Известия».

Напомним, что Минфин объявил о начале закупок валюты 25 января. План ведомства предполагает покупки по 6,3 млрд рублей в валютном эквиваленте, то есть около $100 млн ежедневно. С точки зрения поведения валютного рынка это должно было вызвать ослабление курса: Минфин изымает валюту, а любое сокращение предложения вызывает рост цены на товар — доллар. Вопреки этой логике биржевой курс рубля за две недели даже несколько укрепился: с 59,5 до 59,2 рубля за доллар. Иногда курс даже касался отметки 58.

Сразу после объявления решения валютные аналитики сдвинули свои оценки по курсу в коридор 60–65 рублей за доллар. Однако национальная валюта начала день с отметки 59,15, а закрылась на 59,26.

«В данный момент движение рубля в целом отражает замешательство на рынке по поводу последствий действий властей. Иными словами, вербальные интервенции правительства оказались очень успешными. На практике масштаб закупок Минфина недостаточно велик, чтобы сдвинуть курс до 65–70 рублей за доллар, чего опасается рынок», - пояснила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Впрочем, рубль мог бы быть еще крепче без операций Минфина, полагает она.

Рубль сегодня даже крепче фундаментально обоснованного значения, которое, по экспертному консенсусу РАНХиГС, находится в диапазоне 60–70 рублей. 28 из 100 опрошенных академией экспертов уверены, что при ценах на нефть на уровне $41–60 курс должен равняться 60–70 рублям. Как поясняет директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, на такой консенсус помимо объективного фактора платежного баланса влияет еще и психологическое ожидание более низкого курса после его ослабления в 2014-м. При этом 22 экономиста из консенсуса РАНХиГС считают, что справедливая стоимость американской валюты должна быть на уровне 50–60 рублей. В целом экономисты отмечают, что влияние внешних факторов на рубль снижается.

«Рубль показал себя как самодостаточная валюта, даже в сложный период падения цен, что в целом придает уверенность в завтрашнем дне», - отметил Калмыков.

При текущих ценах на нефть и нейтральном аппетите к риску на глобальных рынках доллар действительно стоил бы примерно 60–61 рубль. Однако рубль оказался более крепким по сравнению с нефтяными котировками в первую очередь из-за сильного интереса глобальных инвесторов к российскому рынку. Сейчас на мировых рынках преобладает высокий спрос на риск, что способствует притоку капитала в Россию.

Степень зависимости курса рубля от мировых цен на нефть не меняется уже достаточно долго — фактически, с 2011 года примерно 97% стоимости рубля определяется ценами на нефть. По прогнозам ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, рубль продолжит следовать за нефтяными котировками в ближайшем будущем, а тренд на укрепление российской валюты сохранится в первой половине этого года.

Однако, по мнению аналитика, во втором полугодии стоимость доллара всё же войдет в диапазон 60–70 рублей. Но произойдет это не из-за операций Минфина, а из-за повышения нестабильности на мировых рынках, которая может быть вызвана ожидающимся повышением учетной ставки Федеральной резервной системы США.

Фото: Reuters/Pixstream