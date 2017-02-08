Мурманск: прогноз отключений на 9 февраля

08 Февраля 2017 года, 20:30

МУРМАНСК/ 8 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КАПИТАНА КОПЫТОВА, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30

С 9 ЧАСОВ 9 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. БЕРИНГА, 5, 7

С 9 ЧАСОВ И ДО ВЫПОЛНЕНИЯ – УЛ. НОВОЕ ПЛАТО, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 пр. Ленина, 13

09.00 – 16.00 ул. Адмирала Лобова, 9 (корп. 3)

09.30 – 11.30 ул. Новое Плато, 3

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

13.00 – 16.00 пр. Кольский, 173

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.