Экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» встретили на главной площади Североморска

08 Февраля 2017 года, 19:50

СЕВЕРОМОРСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Североморска встретили экипаж корабельной группы во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», которая вернулась из Средиземного моря. Суда проходили Кольский залив поочередно, в соответствии с установленным режимом судоходства. По прибытию на рейд «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» дали приветственные залпы и гудки.

На Приморской площади их с нетерпением ждали североморцы, родные и близкие моряков. Подобное массовое мероприятие во флотской столице состоялось впервые. Члены экипажа «Кузнецова» могли наблюдать происходящее с верхней палубы. Завтра морякам предстоит принять участие во встрече с представителями главного командования ВМФ и Северного флота.

Напомним, что для дальнего похода была сформирована группа кораблей СФ, состоящая из атомного ракетного крейсера «Петр Великий», авианосца «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Они отправились к берегам Сирии 15 октября 2016 года, и за передвижением российской эскадры наблюдали со стороны НАТО.

В ноябре состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации. Еще в начале операции истребители Су-33 уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб. При этом при нахождении в водах «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя: СУ-33 и МИГ-29КР, уже известны предварительные причины произошедшего.

Первыми на базу в Заполярье накануне вернулись летчики.