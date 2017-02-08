До -17 градусов похолодает в некоторых районах Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - 9-10 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавией. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области местами пройдет небольшой снег, температура воздуха, в связи с неравномерным распределением облачности над нашим регионом, ожидается в широких пределах: -2-7° местами -12-17 градусов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер южный 2-4 м/с.