Экипажи дальней авиации Мурманской области перебазированы на оперативные аэродромы

09 Февраля 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - Экипажи дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской, Мурманской областях на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в министерстве обороны Росии.

Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов–заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.

Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с 7 февраля 2017 года

Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных Сил РФ и около 1700 единиц вооружения и военной техники.