Председателя Свидетелей Иеговы Снежногорска оштрафовали за хранение экстремистской литературы

09 Февраля 2017 года, 09:20

СНЕЖНОГОРСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - По результатам проверки Мурманской прокуратурой установлено, что председатель комитета местной религиозной организации Свидетели Иеговы «Снежногорск» Андрей Елисеев хранил в целях массового распространения экстремистские материалы. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В частности, при осмотре сотрудниками полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск помещения молитвенного дома религиозной организации установлен факт хранения литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов. Данная литератора хранилась с целью массового распространения.

Постановлением Полярного районного суда Елисеев привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Запрещенная литература изъята и уничтожена.

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