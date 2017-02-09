Мурманск может стать площадкой для крупного Баренц-форума

09 Февраля 2017 года, 09:52

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Крупный Баренц-форум может быть проведён в Мурманске в 2018 году, об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

По словам Титова, многостороннее взаимодействие в Баренцевом регионе, в том числе и в рамках Совете Баренцева/Евроарктического региона сильным иммунитетом к перепадам международной конъюнктуры.

«В центре сотрудничества – обеспечение комфортных условий для человека, живущего на Севере. Поэтому никто не пытается политизировать повестку. Поддерживается регулярный и взаимоуважительный диалог, последовательно и без сбоев реализуются различные проекты», - отмечает Титов.

Он полагает, что Баренцеву процессу, который в 2018 году отметит свой 25-летний юбилей, необходимы свежие решения и новые пути взаимодействия.

«Мы хотели бы предложить на рассмотрение партнерам по СБЕР идею учреждения на постоянной основе регионального форума высокого уровня, своего рода «Баренцева Давоса». Считаем, что важно иметь представительную дискуссионную платформу для обсуждения всей Баренцевой повестки дня с акцентом на тему устойчивого социально-экономического развития региона», - подчеркнул Титов.

В качестве площадки для подобного форума первый замминистра иностранных дел предлагает Мурманск, который, по словам Титова, экономическим, промышленным, научным и культурным центром Баренц-региона.

«Столица российского Заполярья обладает не только необходимой инфраструктурой, но и, что немаловажно, – богатым опытом организации крупных международных событий. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся определить оптимальный формат для проведения такого мероприятия, которое поможет вывести наше взаимодействие на новый уровень. Первый такой форум мог бы состояться в 2018 году в контексте празднования 25-летнего юбилея СБЕР», - рассказал Титов.

Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС