Правительство РФ поручило собирать статистику по моногородам

09 Февраля 2017 года, 10:33

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Органы статистики теперь будут обязаны осуществлять регулярный сбор данных по моногородам – подписанным распоряжением Правительства РФ Федеральный план статистических работ дополнен подразделом «2.7. Показатели социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)».

В Правительстве отмечают, что сбор статистических позволит повысить достоверность характеристик процессов, происходящих на территориях таких муниципальных образований, в том числе обеспечить достоверную оценку значений целевых показателей по приоритетному направлению «Моногорода».

Новый подраздел содержит 15 показателей, таких как численность населения, уровень безработицы, а также оценка населением социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, объем привлечения инвестиций и средств федерального бюджета, направленных на поддержку градообразующей организации.

В Мурманской области находится 6 моногородов – Никель, Ревда, Заполярный, Мончегорск, Оленегорск и Кировск. Накануне с предложением присвоить статус моногорода выступил глава администрации ЗАТО Заозёрск.