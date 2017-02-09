Летчики авиаполка Северного флота удостоены звания «Герой РФ»

09 Февраля 2017 года, 10:59

СЕВЕРОМОРСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который стоит на рейде в ЗАТО Североморск, проходит тожественная церемония вручения государственных наград.

Шести летчикам отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота: Тимуру Апакидзе, Ивану Бохонко, Виктору Дубовому, Игорю Кожину, Павлу Кретову и Игорю Матковскому присвоено звание «Героя Российской Федерации». Помимо этого отличившиеся военнослужащие корабельной авианосной группы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу».

Знаки отличия вручает лично Главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, который прибыл на борт авианосца на катере вместе с вице-адмиралом Николаем Евменовым.

Накануне российская группировка кораблей вернулась из дальнего похода к берегам Сирии. Экипажи кораблей праздничным флешмобом встречали жители Североморска.

Напомним, что для дальнего похода была сформирована группа кораблей СФ, состоящая из атомного ракетного крейсера «Петр Великий», авианосца «Адмирал Кузнецов», двух больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков». Они отправились к берегам Сирии 15 октября 2016 года, и за передвижением российской эскадры наблюдали со стороны НАТО.

В ноябре состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации. Еще в начале операции истребители Су-33 уничтожили не менее 30 боевиков в провинции Идлиб. При этом при нахождении в водах «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя: СУ-33 и МИГ-29КР, уже известны предварительные причины произошедшего.

Фоторепортаж со встречи группировки кораблей можно посмотреть на нашем сайте.