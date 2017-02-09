Замминистра строительства позвал заполярных чиновников в чат

09 Февраля 2017 года, 11:10

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, глава регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский и и.о. главы областного Фонда капитального ремонта Владимир Киселёв приняли участие во Всероссийском селекторном совещании с Министерством строительства и ЖКХ России.

Главной темой совещания стал капитальный ремонт. До 28 февраля все регионы должны подключиться к системе «Электронный бюджет» для получения субсидии на 2017 год по приоритетным проектам формирования городской среды.

В рамках заседания отмечалось, что 14 российских регионов подали не соответствующие действительности сведения в отчётах о краткосрочных планах капремонтов. Мурманской области в числе этих регионов не оказалось.

Кроме того, до 1 марта регионам необходимо подписать соглашение по софинансированию проектов городской среды. В противном случае, поручения госпрограммы российским субъектам придется выполнять за свой счёт.

Сообщается, что накануне совещания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис создал в одном из популярных мессенджеров чат, в который пригласил и регионального министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского.