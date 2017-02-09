Вылов рыбы в Северном бассейне достиг 37,4 тысячи тонн

09 Февраля 2017 года, 11:25

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - Общий вылов российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 8 февраля 2017 года превысил 455 тысяч тонн, что на 2,4% выше уровня прошлого года. ОБ этом «Би-порту» сообщили в Росрыбооловстве.

В Северном бассейне вылов превысил 37,4 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 5,5 тысяч тонн (за счет неблагоприятной метеорологической обстановки). Трески добыто 17,1 тысяч тонн, пикши – 17,9 тысяч тонн.

Освоение квот в зонах иностранных государств превышает 40 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 9 тысяч тонн.