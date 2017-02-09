По итогам работы в 2016 году кредиторская задолженность Ковдорского района снизилась почти вдвое

09 Февраля 2017 года, 11:35

КОВДОР/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В ходе рабочей поездки в Ковдор Марина Ковтун встретилась с врио главы администрации района Романом Дурягиным.

«Мы провели работу над повышением эффективности бюджетных расходов, усилением финансовой дисциплины главных распорядителей бюджетных средств. Для снижения нагрузки на местные бюджеты заключили соглашения о реструктуризации задолженности по коммунальным услугам, которая образовалась в муниципальных учреждениях, на сумму 31 млн сроком до трех лет, то есть, распределили ее равными долями на три года», – рассказал Дурягин.

В результате, по итогам работы в 2016 году кредиторская задолженность муниципалитета снизилась почти вдвое. Врио главы администрации отметил, что это результат совместной работы областного правительства, администрации, Совета депутатов Ковдорского района, а также руководителей организаций, «кто подошел с желанием разрешения сложившихся трудностей».

Приоритетным направлением для администрации района остается достижение целевых значений, определенных майскими указами. По словам Дурягина, по результатам 2016 года средняя зарплата педагогических работников составляла 46081,80 рублей – один из самых высоких показателей по области.

Есть у муниципалитета и нерешенные вопросы. Так, основной проблемой остается теплоснабжение поселков, которое «дорого обходится». Роман Дурягин сообщил, что в населенном пункте Лейпи, где работает электрокотельная, собираемость всего порядка 65%.