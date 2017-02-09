Минфин предложил новую схему распределения акцизов на крепкий алкоголь в бюджете

09 Февраля 2017 года, 11:54

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Минфин готовит предложения по изменению схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь между федеральным и региональными бюджетами. Как сообщают «Известия», идея состоит в том, чтобы зачислять весь акциз в федеральный бюджет, а затем возвращать половину региональным бюджетам пропорционально количеству их жителей старше 18 лет.

В конце прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин поручил предложить новый порядок зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в федеральный и региональные бюджеты к следующему бюджетному циклу.

Как рассказал «Известиям» осведомленный чиновник, обсуждается вариант, при котором все собранные акцизы зачисляются в федеральный бюджет, а затем 40–50% будут распределять в регионы пропорционально тому, сколько там живет совершеннолетних, то есть потенциальных покупателей спиртного. Смысл такой схемы в том, чтобы мотивировать губернаторов заботиться о культуре потребления спиртного у себя в регионе.

«Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы», — объяснил федеральный чиновник.

Подобная схема предлагалась еще в 2015 году в докладе ФАС о борьбе с региональным протекционизмом. В докладе упоминалась «возможность целевого направления части алкогольных акцизов на развитие спорта, науки и культуры».

Сейчас 50% от собранных акцизов на крепкий алкоголь распределяется между регионами в зависимости от объемов производства, а остальные 50% поступают в федеральный бюджет. Как говорилось в вышеупомянутом докладе ФАС, зависимость регионального бюджета от алкогольных производств вынуждает губернаторов заботиться о производителях горячительных напитков.

Представитель Александра Хлопонина пояснила, что дальнейшие изменения акцизной политики прорабатываются Минфином и требуют обоснования. В Минфине не смогли предоставить оперативных комментариев. При этом в Минэкономразвития пояснили, что поручений по акцизам еще не получали. В ФАС сообщили, что участвуют в обсуждении и «готовы поддержать разумные предложения Минфина, однако информацию о конкретном поручении в службе подтвердить не смогли.

В Минпромторге на вопрос о предложениях по перераспределению акцизов сказали, что считают необходимым, «чтобы регионы и муниципалитеты были финансово заинтересованы в легализации розничной торговли алкоголем на своих территориях, создавая лояльные и комфортные условия для легального розничного бизнеса». То есть в ведомстве поддерживают схему распределения акцизов, сопряженную с уровнем легальных продаж спиртного в регионе.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что нынешняя схема распределения акцизов действительно подразумевает заинтересованность региональных властей в наращивании производства крепкого спиртного.

«Любая другая схема распределения это исключает. Справедливее всего соотнести распределение с продажами. Ведь, допустим, Чечня не производит водку и не продает. За что им начислять деньги от акцизов? Кроме того, у них нет расходов на борьбу с последствиями продаж», отметил Дробиз. По его мнению, схема с распределением акцизов в зависимости от численности совершеннолетнего населения простимулирует губернаторов заботиться о продолжительности жизни в регионе, но не окажет влияния на рождаемость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев