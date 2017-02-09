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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, в которые переедут 285 человек из аварийного жилья
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 12:11

В Мурманске введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, в которые переедут 285 человек из аварийного жилья


МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске на днях введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, построенные в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. В них переедут 108 семей (285 человек) из аварийного жилищного фонда общей площадью 3,78 тыс.кв.м.

Из всех источников финансирования на строительство данных домов было направлено 249,99 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ составили 65,19 млн рублей, областного бюджета – 54,31 млн рублей, местного бюджета – 130,49 млн рублей.

По информации Администрации города Мурманска, заселение граждан в новые дома планируется в марте 2017 года. Таким образом, программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в городе будет реализована в полном объеме.

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