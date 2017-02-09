Отец захваченного в плен мурманчанина рассказал, что капитану судна удалось выйти на связь

09 Февраля 2017 года, 12:26

НИГЕРИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Отцу мурманского моряка, которого захватили в плен нигерийские пираты, удалось выйти на связь с капитаном судна.

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь – ему дали позвонить. Сказал, что все живы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», – сообщил «РИА Новости» отец моряка Игорь Рябой.

Северянин Сергей Гусаров и еще семь человек были взяты в плен пятого февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины в результате разбойного нападения на грузовое судно «BBC Caribbean».

«Дипломаты в Нигерии находятся в контакте с нигерийскими властями и представителями судовладельца с целью установления местонахождения и скорейшего безопасного освобождения моряков», – отметили в российском Министерстве иностранных дел.

Напомним, что в прошлом году в плен к пиратам попал ещё один мурманчанин, тогда его удалось спасти.

Фото: © AFP 2017/ Pius Utomi Ekpei