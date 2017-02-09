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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с Международным днем саамов
 
 
 
 

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Илья Довыденко:

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Местные власти, областное правительство и Ковдорский ГОК вместе будут реализовывать мастер-план развития моногорода Ковдора
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 12:38

Местные власти, областное правительство и Ковдорский ГОК вместе будут реализовывать мастер-план развития моногорода Ковдора


КОВДОР/ 9 февраля/ БИ-ПОРТМарина Ковтун и вновь назначенный исполнительным директором Ковдорского ГОКа Александр Горшков в ходе рабочей поездки губернатора обсудили совместную работу правительства области и ГОКа.

Ковдорский ГОК является одним из ведущих предприятий региона, отметила Ковтун, а от его успешной работы зависит жизнь Ковдора, Ковдорского и Терского районов. ГОК – получатель государственной помощи. Предприятие добросовестно относится к исполнению соглашений между областным правительством и «ЕвроХимом». С 2014 года компания вложила в развитие социальной инфраструктуры района более 100 млн рублей.

«На федеральном уровне действует программа поддержки моногородов. Этими мерами необходимо пользоваться, но здесь нужна инициатива местных властей и постоянное сотрудничество с градообразующим предприятием. В ближайшем будущем «ЕвроХим» презентует мастер-план развития Ковдора как города будущего. И мы будем вместе его реализовывать. Город должен получить другой облик, чтобы молодежь здесь оставалась и работала», – подчеркнула губернатор.

Также она добавила, что комплексное развитие моногородов – одно из приоритетных направлений федеральной политики, но такое развитие «невозможно без активной позиции градообразующего предприятия и его включенности в эти процессы». По словам Марины Ковтун, моногород стоит воспринимать не как административную единицу, а как бизнес-проект.

Александр Горшков отметил, что хорошо понимает стоящие задачи. Последние 20 лет его деятельности связаны с горнодобывающей промышленностью: он работал руководителем крупных горнорудных производств в России и Казахстане, а с 2004 года являлся генеральным директором ОАО «Стойленский ГОК» в Белгородской области, одного из ведущих российских производителей железно-рудного сырья.

«С одной стороны, необходимо защищать интересы людей, которые работают на предприятии, с другой – стимулировать их на получение прибыли. Когда приезжаешь на предприятие, то становишься частью этого коллектива и частью этой территории», – заметил Горшков.

Во время поездки в Ковдор Марина Ковтун встретилась также с врио главы администрации Романом Дурягиным. Местная власть также должна принять участие в реализации мастер-плана развития моногорода Ковдора.

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