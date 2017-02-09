Следственный комитет начал проверку по факту гибели отца и дочери при пожаре в Мурманске

09 Февраля 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Начата процессуальная проверка, направленная на установление произошедшего в одной из квартир дома 43 по улице Книповича. Сегодня ночью при пожаре там были обнаружены два тела погибших. Ими оказались отец, 1937 года рождения, и дочь, 1966 года.

«Следователями завершен осмотр места, проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято решение», – сообщили в Следкоме России по Мурманской области.

Квартира обгорела на площади 25 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 3:40, его удалось ликвидировать в 5:15. Как сообщили «Би-порту», из другой квартиры были эвакуированы еще три человека.