Проверкой захвата пиратами моряков у берегов Нигерии займется Следственный комитет

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет приступил к доследственной проверке по факту захвата пиратами российских и украинских моряков. Ее осуществляет Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
«Следователи установят все обстоятельства инцидента и примут обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством», – передает «ТАСС».
Ранее отец захваченного в плен мурманчанина рассказал, что все восемь моряков живы. Требования преступников до сих пор не сообщаются.
Фото: ShipSpotting.com