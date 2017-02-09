Власти ежегодно тратят почти полмиллиарда рублей на закупку иностранного софта

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады» «Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»
НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
 
 

Видеоновости16+

Век спустя. В Ловозере отметили 100-летие первого собрания саамов
 
 
 
 

Курсы валют 09.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,3971
1,1691
1 USD
Доллар США
59,5129
0,3196
1 EUR
Евро
63,4467
0,2105
10 NOK
Норвежских крон
71,3901
0,3237
10 SEK
Шведских крон
66,9549
0,2409
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.5 м/с
давление 783.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю
09 Февраля 2017, 12:45
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю
По итогам работы в 2016 году кредиторская задолженность Ковдорского района снизилась почти вдвое
09 Февраля 2017, 11:35
По итогам работы в 2016 году кредиторская задолженность Ковдорского района снизилась почти вдвое
Замминистра строительства позвал заполярных чиновников в чат
09 Февраля 2017, 11:10
Замминистра строительства позвал заполярных чиновников в чат
Летчики авиаполка Северного флота удостоены звания «Герой РФ»
09 Февраля 2017, 10:59
Летчики авиаполка Северного флота удостоены звания «Герой РФ»
 
 
 
 

Самое читаемое

Топливо подорожало на заправках Мурманской области
08 Февраля 2017, 17:00
Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» прибывает в Североморск
08 Февраля 2017, 15:25
Филиал МТС в Мурманской области возглавила Оксана Терехова
08 Февраля 2017, 15:50
Экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов» встретили на главной площади Североморска
08 Февраля 2017, 19:50
Марина Ковтун совершила рабочую поездку в Ковдор
08 Февраля 2017, 16:30
ЗАТО Заозёрск может получить статус моногорода
08 Февраля 2017, 16:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Власти ежегодно тратят почти полмиллиарда рублей на закупку иностранного софта
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 14:17

Власти ежегодно тратят почти полмиллиарда рублей на закупку иностранного софта


РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Российские госорганы ежегодно тратят на мессенджеры около 500 млн рублей. Данные были получены Институтом развития интернета в ходе изучения объема рынка коммуникационных программ для органов власти.

В 2016 году чиновники потратили на средства коммуникации порядка 394 млн рублей — это почти на 40% меньше, чем в 2015-м, когда на подобные программы потратили 646 млн. Эксперты ИРИ полагают, что причина снижения заключается не в экономическом кризисе, а в том, что 1 января 2016 года в России заработал единый реестр отечественного программного обеспечения, ведением которого занимается Минкомсвязи.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются продукты компаний Microsoft, Cisco, и Adobe.

Закупка иностранного софта, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, объясняется тем, что для госорганов в средствах коммуникации важны разнообразные возможности: отправка текстовых сообщений, видео-конференц-связь, интеграция с системой документооборота и возможность трансляции изображения с экрана компьютера. Последней функции не было почти во всех отечественных мессенджерах, и это давало чиновникам легальный повод купить иностранные продукты.

Кроме того, западные компании используют стратегию так называемых кросспродаж, и тем структурам, которые закупают офисные решения, навязывается коммуникационное программное обеспечение.

По словам Андрея Кузнецова, директора по информационным технологиям компании «Диалог» (разрабатывают одноименный мессенджер), активную роль в продвижении иностранных мессенджеров в России играют фирмы-интеграторы — поставщики готовых информационных систем. Они подписывают крупные контракты с Microsoft и активно предлагают российским госорганам не только офисные решения этой фирмы, но и сервисы коммуникации.

« Сейчас ИРИ проводит конкурс по отбору госмессенджера. Надеемся, после того как определятся победители, интеграторам дадут рекомендации продвигать отечественные решения, - отметил Кузнецов.

В своем исследовании эксперты ИРИ, однако, отмечают, что уже сегодня есть российские продукты, которые по своим функциональным характеристикам и удобству могут заменить иностранные.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Водитель УАЗа госпитализирован после столкновения с бензовозом в Мурманской области
2.
Проверкой захвата пиратами моряков у берегов Нигерии займется Следственный комитет
3.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели отца и дочери при пожаре в Мурманске
4.
Большинство ДТП с участием детей в Мурманской области совершены по вине водителей
5.
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта