Власти ежегодно тратят почти полмиллиарда рублей на закупку иностранного софта

09 Февраля 2017 года, 14:17

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Российские госорганы ежегодно тратят на мессенджеры около 500 млн рублей. Данные были получены Институтом развития интернета в ходе изучения объема рынка коммуникационных программ для органов власти.

В 2016 году чиновники потратили на средства коммуникации порядка 394 млн рублей — это почти на 40% меньше, чем в 2015-м, когда на подобные программы потратили 646 млн. Эксперты ИРИ полагают, что причина снижения заключается не в экономическом кризисе, а в том, что 1 января 2016 года в России заработал единый реестр отечественного программного обеспечения, ведением которого занимается Минкомсвязи.

Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются продукты компаний Microsoft, Cisco, и Adobe.

Закупка иностранного софта, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, объясняется тем, что для госорганов в средствах коммуникации важны разнообразные возможности: отправка текстовых сообщений, видео-конференц-связь, интеграция с системой документооборота и возможность трансляции изображения с экрана компьютера. Последней функции не было почти во всех отечественных мессенджерах, и это давало чиновникам легальный повод купить иностранные продукты.

Кроме того, западные компании используют стратегию так называемых кросспродаж, и тем структурам, которые закупают офисные решения, навязывается коммуникационное программное обеспечение.

По словам Андрея Кузнецова, директора по информационным технологиям компании «Диалог» (разрабатывают одноименный мессенджер), активную роль в продвижении иностранных мессенджеров в России играют фирмы-интеграторы — поставщики готовых информационных систем. Они подписывают крупные контракты с Microsoft и активно предлагают российским госорганам не только офисные решения этой фирмы, но и сервисы коммуникации.

« Сейчас ИРИ проводит конкурс по отбору госмессенджера. Надеемся, после того как определятся победители, интеграторам дадут рекомендации продвигать отечественные решения, - отметил Кузнецов.

В своем исследовании эксперты ИРИ, однако, отмечают, что уже сегодня есть российские продукты, которые по своим функциональным характеристикам и удобству могут заменить иностранные.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС