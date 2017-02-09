Житель Петрозаводска оказался в числе заложников пиратов из Нигерии

09 Февраля 2017 года, 14:37

НИГЕРИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В числе захваченных пиратами моряков оказался житель Петрозаводска, возращение которого дома ждут жена и сын. Как сообщает «Губернiя Daily», это 29-летний старший помощник капитана Олег Калинкин.

Напомним, нападение вооружённой группы на грузовое судно произошло в Гвинейском заливе неподалеку от нефтяного терминала. Посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных. В списке восьми пленников из России и Украины есть имя мурманчанина Игоря Рябого.

Сегодня Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по данному факту.

Фото: ptzgovorit.ru