В январе грузооборот рыбы в Мурманском порту сократился почти на 40%

09 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта в январе этого года составил 18,6 тысячи тонн, снизившись на 15,5% против 22 тысяч в январе 2016 года, сообщают в пресс-центре ММРП.

Оборот рыбопродукции снизился на 39%, составив 9,2 тысячи тонн. При этом объём перевалки альтернативных грузов увеличился в 10 раз и составил 2,1 тысячи тонн. Сообщается, что за минувший месяц в порт зашло 48 судов, работающих в рыбной отрасли.

Основной причиной снижения грузооборота в порту стали неблагоприятные погодные условия, а именно штормовая погода в январе.

В целом по Северному бассейну вылов составил 26 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 6,3 тысячи. Кроме того, объём выгрузок российских моряков в иностранных портах увеличивается с каждым годом.

Сами рыбаки сокращение судозаходов в российские порты объясняют осуществлением контрольных процедур при оформлении рыбопромысловых судов и продукции в рыбном порту. Постоянные задержки с оформлением могут являться одной из причин снижения объемов перевалки рыбной продукции в Мурманске.