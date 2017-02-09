Депутаты Мурманской областной Думы хотят разрешить продавать алкоголь с 9 утра

09 Февраля 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – 14 февраля в Мурманской областной Думе состоится заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В рамках заседания региональные депутаты обсудят предложение областной прокуратуры о принятии дополнительных мер безопасности в заведениях, реализующих алкогольную продукцию ночью. Об этом «Би-порту» рассказал председатель комитета Максим Белов.

«Предлагается оборудовать ночные заведения тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, охраной. Сейчас мы продолжаем этот вопрос активно обсуждать», - отметил Белов.

Кроме того, на заседании будет обсуждать приведение ряда действующих нормативных актов в соответствие с Федеральным законодательством. В частности, речь идет о законе, вступающем в силу с 31 марта и регламентирующем границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, а также о ряде иных нормативно-правовых актов.

В повестку заседания комитета не вошла инициатива об изменении времени реализации алкогольной продукции.

«У нас есть предложение по изменению времени реализации алкогольной продукции – с 9 до 23 часов. Сейчас инициатива выносится на общественные обсуждения, итоги которых, как и саму инициативу, более детально мы будем обсуждать уже на следующем заседании комитета», - рассказал Белов.