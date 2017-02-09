Около 200 домов было капитально отремонтировано в Мурманской области в 2016 году

09 Февраля 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В рамках прошедшего сегодня всероссийского селекторного совещания по реализации программ капремонта по стране и приоритетному проекту «ЖКХ и городская среда» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень отметил, что за 2016 год в стране капитально отремонтирована 41 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Показатели 2016 года в два раза превышают результаты, достигнутые в 2015 году. При этом более чем в половине субъектов России программы капремонта исполняются успешно. Это касается как проведения самих ремонтов, так и уровней собираемости взносов.

В частности, в Мурманской области в 2016 году капитально отремонтированы около 200 домов, ещё в 60 зданиях работы завершаются. Кроме того, сейчас по 29 домам культурного разрабатывается проектная документация. Ранее сообщалось, что в 2016 году по плану капитальный ремонт должен был быть произведен в 329 домах региона.

В краткосрочном плане на 2017 год – 367 домов, расположенных на территории региона. Учитывая изношенность лифтового хозяйства, Фонд планирует масштабную работу по замене подъёмников. В планах на ближайшие три года – замена 377 лифтов. При этом работа по установке новых безопасных кабин, как ожидается, будет завершена досрочно.

В целом, как отметил Михаил Мень, собственники обращают внимание на качество работ. Чтобы минимизировать количество негативных откликов, в регионах создаются Реестры добросовестных подрядчиков. Появился такой и в Мурманской области. По словам министра, в Мурманской области собираемость взносов за капремонт сейчас составляет 83%.