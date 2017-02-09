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Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» и Сбербанк заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 16:50

«МегаФон» и Сбербанк заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group


РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» и Сбербанк подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд. рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд. рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

«Мы рады расширению сотрудничества с нашим крупнейшим кредитором – Сбербанком. В рамках заключенной сделки мы привлекаем денежные средства на покупку акций Mail.ru Group на привлекательных условиях, при этом дополнительно мы оптимизируем условия действующих кредитных линий. Это позволяет нам улучшить их экономические параметры с учетом положительной динамики на рынке, сохранив необходимую гибкость в управлении кредитным портфелем», – отметил Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон».

Старший вице-президент - со-руководитель Sberbank CIB Александр Базаров, в свою очередь, подчеркнул, что «компания «МегаФон» - наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях».

«Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компаний нового типа», – сообщил Базаров.

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