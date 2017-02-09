Африканец скрывался от депортации в Мурманской области

09 Февраля 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Судана скрывался от депортации в поселке Титан. По решению суда мужчина должен был покинуть территорию России в 2015 году, к этому моменту у него закончилась студенческая виза, благодаря которой он обучался в университете Краснодарского края.

«Изначально его собирались депортировать из Москвы. Предположительно он предпочел скрыться в Мурманске, в 2016 году его выявили наши сотрудники», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

После этого была предпринята попытка доставить мигранта на родину, но спустя время он был задержан в поселке Титан, где проживал вместе с сожительницей. Если суд примет очередное решение, то в этот раз к суданцу могут применить принудительную депортацию. В этом случае на борт самолета он будет доставлен в сопровождении полиции.

Задержанный надеется остаться в нашей стране, он подал апелляцию и просит предоставить ему переводчика.

Фото: MigrantInform.ru