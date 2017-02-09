В Мурманской области подорожала капуста и яблоки

09 Февраля 2017 года, 17:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

За период с 31 января по 6 февраля 2017 года наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 4,2%), яблоки (на 1,9%), чёрный байховый чай (на 0,6%), сливочное масло, репчатый лук и морковь (на 0,5%). Наибольшее снижение цен зафиксировано на куриные яйца (на 1,9%), подсолнечное масло (на 1,6%), сахарный песок и пшеничную муку (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.