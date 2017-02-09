Специалистов, оказывающих помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, поддержат грантом

09 Февраля 2017 года, 19:30

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В феврале 2017 года в Мурманске началась реализация социально значимого проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Проект направлен на поддержку и обучение специалистов, работающих с семьями в кризисной ситуации, объединение их усилий в рамках профессиональной деятельности.

Планируется проведение ряда мероприятий для руководителей и сотрудников НКО, специалистов, осуществляющих консультативную деятельность. Так, уже в марте 2017 года специалисты Центра защиты материнства «Колыбель» организуют круглый стол, где будут обсуждаться вопросы социально-правового характера, порядок вступления общественных организаций в реестр поставщиков социальных услуг и в реестр исполнителей социально-полезных услуг.

Также в марте запланирован семинар-тренинг со специалистами «Института перинатальной психологии и ресурсной психотерапии» для мурманских психологов, специалистов по социальной работе и других специалистов, оказывающих психологическую поддержку семьям и женщинам в кризисной ситуации. Для проведения семинара приглашена профессор, доктор психологических наук, директор Института перинатальной психологии и ресурсной психотерапии Наталья Петровна Коваленко. Специалисты познакомятся с новейшими методиками ресурсной психотерапии в семейном консультировании.

Будет организована служба консультации для НКО, работающих в сфере поддержки семьи, материнства и детства, на базе МРОО «В защиту жизни» для повышения эффективности деятельности (телефонная служба, очные консультации). Консультации будут проводить квалифицированные специалисты: юрист, методист, психолог (супервизор). Консультации будут проводиться на протяжении всего проекта.

«Планируем по итогам работы издание справочника «В помощь семье. В помощь маме» для специалистов государственных, частных учреждений Мурманской области с информацией об услугах, предоставляемых НКО и государственными учреждениями области, а также с информацией и алгоритмами действий в различных кризисных ситуациях. Справочник будет распространен среди специалистов и руководителей как государственных и муниципальных учреждений, так и среди специалистов НКО», – рассказали «Би-порту» в МРОО «Колыбель».

Центр защиты материнства «Колыбель» создан в 2011 году на базе МРОО «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей». Он оказывает помощь и поддержку женщинам и семьям в кризисной жизненной ситуации. В настоящее время в организации работают профессиональные психологи, специалисты по социальной работе, юрист и другие квалифицированные специалисты.