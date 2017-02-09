Мурманск: прогноз отключений на 10 февраля

09 Февраля 2017 года, 20:03

МУРМАНСК/ 9 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КАПИТАНА КОПЫТОВА, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30

С 9 ЧАСОВ 9 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. БЕРИНГА, 5, 7

09.00 – 15.00 ул. Павлика Морозова, 1/7

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22

ул. Свердлова, 2 (корп. 5)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43

12.00 – 17.00 ул. Нахимова, 24

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.