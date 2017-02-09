Мурманск: прогноз отключений на 10 февраля

МУРМАНСК/ 9 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КАПИТАНА КОПЫТОВА, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30
С 9 ЧАСОВ 9 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 10 ФЕВРАЛЯ – УЛ. БЕРИНГА, 5, 7
09.00 – 15.00 ул. Павлика Морозова, 1/7
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22
ул. Свердлова, 2 (корп. 5)
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Капитана Копытова, 43
12.00 – 17.00 ул. Нахимова, 24
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.