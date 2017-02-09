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Главная » НОВОСТИ » Встреча с президентом вывела Марину Ковтун в лидеры глав субъектов СЗФО
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 09:50

Встреча с президентом вывела Марину Ковтун в лидеры глав субъектов СЗФО


РОССИЯ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг глав субъектов СЗФО за январь 2017 года.

Лидером рейтинга стал глава Калининградской области Антон Алиханов, вторая строчка досталась главе Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун оказалась на третьей позиции. Рост медиаиндекса главы региона обусловлен рабочей встречей с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Ковтун рассказала, что в регионе улучшается экологическая ситуация.

Кроме того, в январе Марина Ковтун раскритиковала руководство аэропорта областного центра из-за постоянных закрытий авиаузла по причине снегопадов. А в Никеле глава региона приняла участие в торжественной церемонии открытия визит-центр заповедника «Пасвик». Мероприятие стало началом Года экологии в регионе.

В общем рейтинге глав российских субъектов Марина Ковтун занимает 28 место.

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