Россия и Турция договорились об обмене военной информацией

10 Февраля 2017 года, 10:15

МИР/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны России сообщило о договоренности с Турцией о тесной координации действий по борьбе с терроризмом. Начальники штабов генерал армии Валерий Герасимов и генерал Хулуси Акару в ходе телефонного разговора условились проводить обмен информацией о ситуации на земле.

«Решение было принято после того, как в четверг в результате непреднамеренного удара российской авиации под Аль-Бабом погибли трое турецких военнослужащих и 11 человек получили ранения. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с инцидентом президенту Турции Тайипу Эрдогану», – передают «Известия».

Удар был нанесен бомбардировщиком Су-24 по разведанной цели. Пилот действовал без непосредственного целеуказания с земли и просто не мог знать, что там находятся турецкие военные. Его целью были боевики, запрещенной в России, организации ИГ.

Фото: LiveInternet